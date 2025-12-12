Come togliere la poppata notturna a un bimbo di un anno?

Dottor Leo Venturelli A cura di Leo Venturelli - Dottore specialista in Pediatria Pubblicato il 12/12/2025 Aggiornato il 12/12/2025

Per indurre il bambino a rinunciare a bere il latte durante la notte può essere una buona strategia sostituirlo gradualmente con l'acqua.

Una domanda di: Nicole
Mio figlio di 1 anno ha sempre avuto un sonno agitato con molto risvegli dato anche dal reflusso. Ora però è completamente svezzato non sembra avere problemi evidenti di reflusso ma continua a svegliarsi molto spesso (con l’asilo ha anche il raffreddore perenne) in più prende 210 ml di latte ar per 3/4 volte a notte, altrimenti non si riaddormenta ma ciò lo porta ad avere problemi di aria intestinale e a dover far la cacca già alle 5/6 del mattino. In più fa adesso fa molta fatica ad addormentarsi, anche di giorno, dobbiamo cullarlo molto, stando in piede, mentre prima si addormentava anche se stavamo seduti o sdraiati accanto a lui. Voglio precisare che sto attenta all’igiene del sonno, alla temperatura, abbigliamento, routine serale ed altro. Come posso diminuire le poppate notturne? Grazie.

Leo Venturelli
Leo Venturelli

Cara mamma Nicole,
dovrebbe incominciare a diminuire le quantità di latte nella notte, anche diluendola maggiormente con acqa oppure, in alternativa, offrendo solo piccoli sorsi di acqua invece che latte. Anche le coccole associate all' acqua possono servire a indurre il bambino a rinunciare al latte notturno. Comunque sia, come lei ben sa, per eliminare certe abitudini occorre tantissima pazienza. Per il resto, bene il rituale della nanna che comunque è sempre molto utile. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

mamma che allatta il figlio di notte

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Andamento lento delle beta-hCG, ma il cuoricino batte …

10/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una volta visualizzati con l'ecografo l'embrione e il battito del cuoricino, non serve assolutamente più dosare le beta-hCG, che nulla rivelano sul futuro della gravidanza. Molto meglio attendere il successivo controllo ecografico.   »

Mancanza di autonomia a 41 anni e con un bimbo piccolo

09/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

I disturbi dell'umore sono spesso assolutamente invalidanti per loro precisa caratteristica: non c'è da farsene una colpa, la volontà non c'entra e non basta certo a risolverli.   »

Mancato accollamento: proseguirà la gravidanza?

09/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

A 10 settimane di gravidanza con un feto vitale e che cresce secondo le aspettative ci sono ottime probabilità che la situazione evolva nel migliore dei modi.   »

IgG positive IgM negative: immune o no alla toxoplasmosi?

04/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

IgG positive IgM negative emerse dal toxotest esprimono che la toxoplasmosi è stata contratta in passato, assicurando un'immunità nei confronti dell'infezione.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 