Una domanda di: Vale

Sono una ragazza di 28 anni.

Ho notato già la presenza di peli pubici bianchi. In testa non ne ho notato

nessuno.

Può essere dovuto a qualche problema ?

La ringrazio.





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora,

la comparsa dei primi peli pubici bianchi dipende dalla genetica. In genere compaiono dopo i primi capelli bianchi ma le eccezioni esistono, come dmostra il suo caso. Non sono espressione di un problema di salute, può stare tranquilla. Con cordialità.

