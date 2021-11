Comparsa dell’acne dopo il parto: che fare?

Una domanda di: Andrea

Ho sempre preso la pillola anticoncezionale per regolarizzare il ciclo da quando avevo 14 anni (altrimenti non ne avevo o avevo emorraggie). Ora l’anno scorso a 27 anni l’ho sospesa per gravidanza e ora 9 mesi post parto ancora non ho il ciclo ma sta tornando l’acne (come ogni volta che ho provato a sospendere la pillola). Sono sempre stata soggetta, forse per ovaio policistico e per questo non sono mai riuscita a farne a meno.

Ora posso riprenderla per l’acne o devo aspettare di avere il primo ciclo

(se mai mi dovesse arrivare)?

Oppure dopo tanti anni è meglio sospenderla e intervenire in altri modi?

Se non fosse per l’acne ne farei veramente a meno ma è molto pesante a livello psicologico Quale potrei prendere inoltre? Il mio ginecologo mi ha scritto Sibillette.

Grazie mille.



Gentile signora, per prima cosa cercherei di capire come mai le mestruazioni non arrivano. Sta allattando? Sì, no? Parzialmente? Per capirlo prenderei un appuntamento per visita con ecografia per vedere se effettivamente ci sono dei problemi a livello ovarico. Potrebbe anche avere un senso una visita dermatologica per capire se, per sconfiggere l’acne, non ci siano farmaci più efficaci. Buona fortuna.



