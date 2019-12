Comparsa di puntini dopo l’antibiotico

Una domanda di: Mihaela

La mia bimba di 3 anni ha preso l’antibiotico per 7 giorni. Alla fine della cura si è riempita di puntini: abbiamo capito che si è trattato di un’allergia, adesso prende antistaminico e bentalan: è corretto? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

penso che la cura sia stata prescritta da un medico, dopo che ha fatto diagnosi di reazione orticarioide da farmaci. Per queste eventualità, le medicine che sta somministrando alla sua piccola sono corrette. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

