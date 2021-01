Comparsa di una “pallina” sul collo durante l’allattamento

Una domanda di: Maria Teresa

Sono una donna in allattamento, il mio bimbo ha 10 mesi. Ieri mi

sono svegliata con una pallina al collo abbastanza gonfia e molle, mi

provoca un po’ di dolore. Cosa potrebbe essere? Cosa posso prendere dato che

sono in allattamento? Grazie.



Cara Signora,

ovviamente mi è difficile valutare la “pallina” al collo in quanto mi mancano alcune informazioni fondamentali: sede precisa, dimensione, eventuale arrossamento della zona, dolente al tatto oppure anche se non si tocca. Probabilmente è un piccolo linfonodo infiammato per cause legate a fatti flogistici del tratto orofaringeo, un problema ai denti, per esempio,o della pelle. Non avendo modo di visitarla è però davvero impossibile darle certezze. Direi che se non ci sono fattori evidenti da mettere in relazione con il sintomo e se il linfonodo continua a essere ingrossato è opportuno che si faccia visitare dal suo medico. Per quanto riguarda “cosa prendere” l’ingrossamento di un linfonodo è solo un segnale e non richiede una cura, occorre solo capire che cosa sta esprimendo. Mi tenga aggiornato, molti cari saluti.

