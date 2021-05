Comportamenti (in)soliti durante il sonno: perché?

Una domanda di: Lucia

Salve….sono sposata da 8 anni…mio marito è già da qualche anno che mentre

dorme si tocca le parti intime. Quando me ne accorgo cerco di

svegliarlo, ma lui non si sveglia, è come in trans. Dopo vari tentativi si

sveglia ed è confuso con il cuore a mille. Secondo me non è una cosa normale.

Gli ho pure consigliato di rivolgersi a uno psicologo ma ha rifiutato: cosa

vuol dire quindi questa cosa che fa? Preciso che non lo fa sempre, va a

periodi. In attesa di risposta, la ringrazio.





Annalisa Pistuddi Annalisa Pistuddi

Gentile signora,

quello che descrive non sembra avere nulla di anomalo e non credo sia sufficiente per richiedere l’intervento di uno psicologo, a meno che non si associ a un generale atteggiamento di indifferenza verso l’intimità di coppia o ad altri disagi nelle relazioni. Quanto succede di notte spesso è frutto di una regressione che avviene in fase onirica (la fase dei sogni) e che spesso si accompagna semplicemente a un bisogno (il più delle volte sano) di scaricare la tensione accumulata durante il giorno. Forse suo marito vive le ore diurne sotto pressione, ha troppi impegni e preoccupazioni, ritmi frenetici da sostenere o, comunque, sta attraversando un periodo lavorativo difficile? Forse ci sono o ci sono stati alcuni contrasti irrisolti tra di voi che non gli permettono di addormentarsi serenamente? Sono solo ipotesi, ovviamente, perché non so nulla di voi.

E’ certo però “cercare di svegliarlo” come lei fa, continuando ripetutamente fino a quando non ci riesce, è un gesto piuttosto forte che potrebbe essere vissuto come di prevaricazione e che eviterei senz’altro. Essere sposati, condividere il letto, non dovrebbe infatti esporre a essere invasi anche durante il sonno né autorizzare uno dei due coniugi a farlo. Sia dolce e gentile con suo marito, cara signora, esattamente come lui mi auguro sia con lei e gli permetta di essere un uomo libero mentre dorme, per evitare il rischio che questi risvegli bruschi che lei cerca di indurre a poco a poco suggeriscano sentimenti di inadeguatezza e forse anche di ribellione nei suoi confronti. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

