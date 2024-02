Compresse dopo l’aborto: e se non funzionassero cosa succederebbe?

Una domanda di: Francesca

Ho subito un aborto interno spontaneo intorno alla 9^ settimana + 6 giorni, ma l’embrione era già fermo alla 6^ settimana + 2 giorni. Dopo un paio di settimane di attesa mi sono recata al pronto soccorso dove mi hanno somministrato 4 compresse di cyototec (misoprostolo n.d.r.). Dopo una settimana sono andata al controllo (allego il referto del medico) dove mi hanno somministrato nuovamente 4 compresse di cytotec. Tra una settimana avrò nuovamente il controllo ma se non avessi espulso ancora tutto il materiale cosa mi succederà?! Grazie.



Augusto Enrico Semprini

Cara Francesca, il quadro ecografico che lei mi allega indica che tutto il materiale è stato espulso, vi sono pochi residui che potrebbero essere solo coaguli. Vedrà che il prossimo controllo con ecografia transvaginale la tranquillizzerà del tutto. Con cordialità.

