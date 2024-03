Con le tube sono chiuse, le mestruazioni arrivano?

Una domanda di: Marisa

Come fanno a venire le mestruazioni con le tube chiuse? Grazie se mi risponderà.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, le mestruazioni dipendono dalla ciclica stimolazione della mucosa presente all’interno della cavita uterina (endometrio) da parte degli ormoni prodotti dalle ovaie. Dal punto di vista anatomico le tube hanno una funzione di connessione tra le ovaie e la cavita dell utero non hanno “funzione mestruale “.

Comprenderà quindi come la legatura delle tube non modifica quanto accade nella cavità dell’utero, quindi non influisce sulla presenza delle mestruazioni. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

