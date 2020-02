Con l’eco non si vede (ancora) l’embrione

Una domanda di: Stefania

Buongiorno,

l’inizio dell’ultimo ciclo è stato il 8.1.2020 (di solito ho un ciclo regolare di 28 giorni). Ho avuto un solo rapporto in quel periodo il 21.1.2020.

Oggi 19.2.2020 ho fatto l’ecografia transvaginale e il dottore ha visto solo il sacco vitellino ma non l’embrione.

Secondo Lei è possibile che ad oggi non si veda? La prego nessuna falsa speranza. Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Buongiorno signora, l’età gestazionale bassa (prime settimane di ritardo) permette dal punto di vista ecografico di evidenziare la camera gestazionale (5 settimane ) qualche volta il sacco vitellino e solo dopo la sesta settimana inizia visualizzarsi l’embrione. Tutto ciò naturalmente se dal punto di vista cronologico l’ovulazione coincide con il 14º giorno e non è ipotizzabile una ridata azione cioè uno slittamento dell’ovulazione rispetto alla mestruazione.

In questi casi generalmente si ripete la valutazione ecografica dopo una decina di giorni per valutare una fisiologica evoluzione della gravidanza.

Auguroni !

