Con questo valore di beta-hCG in che settimana mi trovo?

Una domanda di: Jowita

Le scrivo perché volevo chiarire un dubbio.

Ho fatto le analisi delle beta il 9/9/21 e l\’unità di misura era espressa

in U/L anziché in mu/ml.

Il risultato corrispondeva a 1966.0 U/L. Le allego il referto perché non

riesco a capire a che settimana di gestazione corrispondeva il risultato.

Grazie.

Cordiali saluti.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

le settimane di gravidanza si contano a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione, che lei non riferisce. Il valore delle beta-hCG in

realtà non è particolarmente indicativo vista l’ampiezza del range in relazione a ciascuna settimana di gravidanza. Quindi prenda come riferimento

la data di inizio della sua ultima mestruazione a saprà in quante settimane di gravidanza si trova oggi. Dopodiché con la prima ecografia la gravidanza potrà eventualmente

essere datata con più precisione. Tenga presente che l’eventuale ridatazione viene fatta solo se c’è la differenza di una settimana o più rispetto al tradizionale calcolo ostetrico, altrimenti il riferimento resta sempre la data di inizio dell’ultima mestruazione. Dunque nessuno meglio di lei, che a differenza di noi conosce la data di inizio della sua ultima mestruazione può identificare in che settimana si trova la sua gravidanza. Cari saluti.

