Concepimento a 44 anni: quali consigli seguire?

A cura di “La Redazione”Pubblicato il 12/08/2026Aggiornato il 12/08/2026
A 44 anni di età una donna non ha molte probabilità di avviare una gravidanza, tuttavia avere rapporti frequenti può aiutare.
Una domanda di: Alfonsa Ho 44 anni e da un po' che con il mio compagno cerchiamo una gravidanza. Ho fatto esami completi e ho la riserva ovarica bassa, sto assumendo inofolic compresse e anche fert compresse: posso assumerli assieme? Potete darmi qualche consiglio? Grazie.
Eleonora Porcu
Gentile Signora,
se il liquido seminale è normale, le sue tube sono aperte ed i cicli mestruali sono ancora regolari, cercate di avere rapporti frequenti. Immagino che abbiate già consultato un centro per la fertilità che vi avrà prospettato eventuali trattamenti. Realisticamente, tenete presente che in questa fascia di età la possibilità di gravidanza è bassa anche con l'aiuto della fecondazione assistita. Cordialmente.
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