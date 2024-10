Concepimento che tarda a verificarsi: meglio aumentare il dosaggio dell’acido folico?

Una domanda di: Valentina

Salve Dottore,

la ringrazio tanto per la sua risposta esaustiva ed anche di incoraggiamento a riprovarci anche se ci sto provando da alcuni mesi ma nulla, quindi non può essere dovuto riguardo gli aborti alla mutazione eterozigote e al valore degli IgM antifosfolipidi, il fatto che ho anche una certa età 40 anni non sarà semplice avere un’altra gravidanza penso. Le volevo chiedere se deve assumere durante il periodo ovulativo il cardirene oppure no? Poi riguardo la vitamina D che a volte è bassa e il ferro sono un po’ anemica; poi riguardo l’acido folico lo assumo tutti i giorni da 0,4mg se va bene o devo aumentare.

Grazie mille.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Valentina,

sono sicuro che fra un po’ ci chiamerà con un test di gravidanza positivo.

Si dimentichi della mutazione e delle IgM antifosfolipidi. Ripeteremo il controllo per anticorpi anti cardiolipina in gravidanza e decideremo di conseguenza.

Cardirene e Vitamina D sono superflui.

Acido folico 0.4 mg è la raccomandazione universale che ha dimostrato efficacia nel ridurre la frequenza di spina bifida.

Per mia scelta e per il costo limitato offro alle pazienti la possibilità di compresse di acido folico da 5mg perché alcuni pazienti hanno necessità di un dosaggio maggiore dello 0.4 canonico.

È una possibilità poco frequente ma ho pazienti speciali con disturbi riproduttivi e ritengo questa precauzione giustificata.

Cordialmente. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Leggi anche: