Concepimento: ci sono abitudini di vita che lo favoriscono?

Buongiorno, avendo degli episodi di spotting premestruale (lievi perdite prima del ciclo effettivo) e cercando una seconda gravidanza, la ginecologa mi ha consigliato di assumere Inofolic HP la mattina e le compresse di Inofolic Combi la sera. Secondo lei aumentano il progesterone e ottimizzano le possibilità e le preferisce come opzione alla richiesta del dosaggio del progesterone da subito. Mi ha detto che servono almeno 3/4 mesi per i primi effetti. Avendo avuto esperienze negative di fecondazione assistita prima, mi chiedo se effettivamente essere fiduciosa e come potere anche io con le mie abitudini quotidiane aiutare a regolarizzare il ciclo e a rendere le possibilità maggiori. Grazie.



Gentile lettrice, è certo che uno stile di vita sano favorisce la possibilità di rimanere incinta, che non dipende solo né dal progesterone né dall’assunzione di un integratore alimentare a base di inositolo. Lei non mi riferisce il suo peso che, se fosse superiore a quello ideale, potrebbe interferire sull’ovulazione, in quanto può compromettere la corretta attività delle ovaie. In altre parole il sovrappeso tende a fare “ovulare male”, come si dice nel gergo ostetrico. Per quanto riguarda il progesterone concordo con la sua ginecologa sulla inopportunità di effettuare il dosaggio, anche perché, se ho ben capito, il problema non è tanto quello di sostenere l’endometrio (mucosa di rivestimento interno dell’utero) per prepararlo al meglio all’annidamento dell’embrione quanto piuttosto la difficoltà a concepire. Il mio consiglio è di seguire le indicazioni della sua ginecologa e di fidarsi di lei. Allo stesso tempo, si attenga alle regole di una vita sana: sì dunque all’attività fisica e a un’alimentazione ben bilanciata e ragionevolmente calorica, niente fumo né alcol né, per quanto possibile, accumulo di stress. Naturalmente se fosse in sovrappeso dovrebbe perdere chili fino ad arrivare al giusto peso. Infine non mi dice quanti anni ha, dato importantissimo quando si parla di fertilità, comunque sia, come ben saprà, a 25 anni le probabilità di dare inizio a una gravidanza per ogni ciclo sono molte di più rispetto a quelle su cui si può contare 10 anni dopo. Cari saluti.

