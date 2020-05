Concepimento durante una cura con Acyclovir

Una domanda di: Eli

Gentile dottoressa, ho avuto l’ultimo rapporto non protetto con mio marito il 4 aprile, quando stavo

entrando nel periodo fertile. Il giorno dopo ho cominciato ad avere bruciore ai genitali, rivolgendomi al medico di base ho scoperto di avere contratto

herpes simplex genitale. Mi ha prescritto una terapia con aciclovir 400 mg per i primi 9 giorni 2 pastiglie al giorno mattina e sera con crema sempre

aciclovir da mettere 4 volte a distanza di 4 ore. Non passandomi, mi ha detto di provare per 3 giorni con 5 pastiglie a distanza di 4 ore l’una dall’altra e di continuare con la crema. Se fossi restata incinta con quell’unico rapporto il feto rischia qualcosa?

Si può restare incinta con l’herpes? Resto in attesa di una sua risposta. Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, nella confusione di questi giorni la sua lettera mi è sfuggita…mi perdoni, la prego!

Dato che è stata posta la diagnosi di herpes genitale, è stato certamente un bene effettuare il trattamento specifico in quanto, immaginando che lei possa essere rimasta incinta, sarebbe stato di certo più rischiosa per la gravidanza un’infezione non trattata.

In base agli studi sperimentali sugli animali e all’esperienza nell’uomo, infatti, si stima che il trattamento con i dosaggi consueti di Acyclovir non aumenti il rischio di anomalie congenite nel nascituro. Anche se è possibile restare incinta con l’infezione herpetica, sappiamo che l’herpes genitale può essere una minaccia per il nascituro, soprattutto in caso non venga riconosciuto e adeguatamente trattato prima del parto.

Altro dato rilevante, il fatto che fino alla ottava settimana di gestazione (a partire dall’inizio dell’ultima mestruazione) il passaggio di farmaci attraverso la placenta sia da considerare irrilevante in quanto la placenta deve ancora diventare capace di scambi veri e propri.

Spero di averla rassicurata e che lei nel frattempo abbia avuto modo di scoprire se davvero sia insorta una gravidanza e se tutto stia procedendo per il meglio…glielo auguro di cuore!

A risentirla se desidera tenermi aggiornata, cordialmente.

