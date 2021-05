Concepimento e cortisone

Una domanda di: Elisabetta

Da 4 giorni sto assumendo cortisone (Bentelan da 4 mg) intramuscolo per una

dolorosissima sciatalgia.

Io e il mio compagno, scongiurata la sciatalgia, vorremmo iniziare a pensare

alla gravidanza.

Quanto tempo occorre aspettare prima che il cortisone venga smaltito e non

faccia male al feto? Grazie mille.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Elisabetta,

i farmaci cortisonici se assunti nei giorni immediatamente precedenti o successivi al concepimento non sono associati a un aumento del rischio di malformazioni.

In ogni caso, dopo 3 giorni il betametasone (Bentelan) è pressoché completamente eliminato dall’organismo.

Cordiali saluti.



