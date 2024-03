Concepimento e isteroscopia

Una domanda di: Martina

Io il 6 Dicembre sono stata sottoposta a una isteroscopia operativa ed in più mi è stato esportato un pezzo di endometrio. A fine dicembre mi è ritornato

il ciclo regolare ed a oggi ogni 29 giorni mi ritorna il ciclo normalmente. Io e mio marito stiamo provando a concepire un bambino ma da gennaio ad oggi

nulla, secondo voi e tutto normale o mi devo rivolgere ad uno specialista?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

in isteroscopia non si asportano pezzi di utero ma polipi o endometrio per effettuare una biopsia. L’isteriscopia è l’equivalente del vecchio raschiamento col vantaggio di fare il tutto sotto visione diretta di una telecamera. Dopo un paio di mesi dalla isteroscopia è possibile (l’utero ha riposato dopo il piccolo intervento) cercare una gravidanza. Da gennaio ad oggi sono solo due mesi, è presto per agitarsi! Tuttavia non mi riferisce quanti anni ha e questo dato è fondamentale quando si parla di fertilità, soprattutto se femminile, perché un conto è cercare un figlio prima dei 30 anni un altro è cercarlo dopo i 35: a 20 anni può pazientare anche un anno prima di agitarsi ma a 40 magari no, bisogna accelerare i tempi dei controlli perché l’orologio biologico non ha più davanti a sé molto tempo da scandire. Ha fatto una isteroscopia … beh significa che è seguita da uno specialista quindi è lui la figura più adatta per seguirla in questo suo progetto di maternità, visto che conosce la sua età e la sua condizione clinica e ginecologica globale. Detto tutto questo, poiché è così ansiosa chiederei al ginecologo di prescrivere i controlli del caso, cioè volti a verificare il potenziale fertile della coppia. Le ricordo di assumere l’acido folico per tutto il periodo preconcezionale e almeno fino al termine del primo trimestre: serve per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto