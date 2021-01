Concepimento e sovrappeso

Una domanda di: Maria

Ho 33 anni e da quattro mesi cerco una gravidanza. Sono in sovrappeso

ed ho l’iperinsulinemia. La ginecologa mi ha prescritto tetrafolic myo e

slowmet 500 a pranzo e 500 la sera. Con questa terapia avrò maggiore

possibilità di rimanere incinta? Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

il sovrappeso importante influisce significativamente sull’ovulazione,

spesso impedendo la produzione di ovociti di buona qualità. La sua

ginecologa le ha prescritto un integratore a base di acido folico, utile per

la prevenzione della spina bifida nel feto, e di inositolo un prodotto che può

favorire il concepimento. L’altro preparato è un ipoglicemizzante orale, che

aiuta a controllare l’iperinsulinemia. Nessuno di questi principi attivi

risolve il problema a monte, che invece è urgente da superare anche perché

l’iperinsulinemia associata al sovrappeso è l’anticamera del diabete mellito

di tipo 2 e predispone fortemente al rischio di sviluppare il diabete

gravidico, un problema che può seriamente compromettere sia l’andamento

della gestazione sia la salute del bambino. Va detto che il sovrappeso è una

malattia e come tale va affrontata con il supporto di un medico (l’endocrinologo, per esempio) che le

indicherà la strada da percorrere. Quello che serve è non già seguire una

dieta drastica per qualche settimana, per poi gettare la spugna in quanto

oggettivamente impossibile vivere patendo la fame, ma cambiare radicalmente

approccio con il cibo. Significa optare per un’alimentazione sana, varia,

ragionevolmente calorica che le consenta prima di perdere i chili di troppo

e poi di mantenere il peso ideale raggiunto. E’ di grande aiuto l’attività

fisica: basta pochissimo, basta camminare ogni giorno per almeno 35 minuti a

passo sostenuto. Si faccia questo regalo, si conceda di recuperare il suo

giusto peso: si sentirà molto meglio sia fisicamente sia psicologicamente,

aumenteranno le probabilità di concepire, la sua gravidanza procederà senza

intoppi. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

