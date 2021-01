Concepimento e vaccino antiepatite B

Una domanda di: Rosy

Salve a tutti, ho fatto la seconda dose di vaccino antiepatite B e a marzo

dovrei fare la 3a e ultima dose, e siccome sto pensando a una seconda

gravidanza mi chiedevo quante settimane dovrei aspettare dopo la

vaccinazione? Ho letto solo un mese ma c’è chi dice che dopo un vaccino

invece bisogna aspettare 3 mesi prima di cercare una gravidanza. Grazie

anticipatamente per la vostra disponibilità.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Rosy,

gli studi sulla vaccinazione antiepatite B in gravidanza non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni o di altri rischi per la gravidanza o lo sviluppo del feto.

Al contrario, in alcune circostanze questo vaccino può essere somministrato anche a donne gravide.

Non è quindi necessario lasciar trascorrere un intervallo di tempo tra la terza dose e il momento del concepimento.

Cordiali saluti.



