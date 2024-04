Concepimento prima di una TC total body

Una domanda di: Rosamaria

Il 15 Aprile avrò una TC con contrasto total body: se dovessi essere incinta e non saperlo perche attendo le mestruazioni proprio dal 15 al

il 16 cosa accadrebbe al feto? C’è un modo per capire se si è in gravidanza prima dei 30 giorni?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

l’eventualità che lei sia incinta tra 14 giorni implica che proprio in questi giorni lei abbia rapporti non protetti che potrebbero portare al concepimento. È quindi più che in tempo per prevenire l’inizio di una gravidanza: basterà astenersi dall’avere rapporti non protetti proprio ora. La TC total body con contrasto è infatti controindicata in gravidanza, quindi perché rischiare? Detto tutto questo, il dosaggio nel sangue dell’ormone beta-hCG può evidenziare l’inizio di una gravidanza a partire da 10-12 giorni dopo il rapporto sessuale che si presume abbia determinato il concepimento.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto