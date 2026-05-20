Concepimento: può avvenire 11 giorni dopo un’IVG?

Dottor Claudio Ivan Brambilla A cura di Claudio Ivan Brambilla - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 20/05/2026 Aggiornato il 20/05/2026

Per avviare una nuova gravidanza dopo un aborto (indotto o spontaneo che sia stato) è necessario che le ovaie riprendano a funzionare: prima che avvenga in genere deve trascorrere almeno un mese.

Una domanda di: Bairam
Mia moglie ha avuto un aborto farmacologico e dopo 11 giorni abbiamo avuto un rapporto non protetto. Il rapporto è durato poco con qualche penetrazione. Io ho avuto l'orgasmo fuori la mia domanda è che se dopo questo rapporto c’è rischio che rimanga incinta. Grazie.

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile lettore,
dopo un aborto farmacologico (e anche spontaneo) è necessario che l'assetto ormonale della donna ritrovi l'equilibrio precedente. Così è possibile che le ovaie vengano stimolate a portare a maturazione un altro ovocita e che quindi sia possibile avviare una nuova gravidanza. I tempi sono variabili: ci possono volere 3-4 settimane o anche di più. Ritengo che dopo appena 11 giorni dall'IVG non sia possibile che avvenga un nuovo concepimento quindi mi sento di dirle di stare tranquilli. Tenga presente, in generale, che non necessariamente deve verificarsi una nuova mestruazione prima che avvenga l'ovulazione successiva all'aborto: è possibile, infatti, che la donna ovuli anche prima della mestruazione successiva all'aborto. Comunque sia, a breve sua moglie dovrà effettuare il controllo post aborto (ecografia e dosaggio delle beta-hCG) per verificare che la procedura sia andata completamente a buon fine. Prima di questo controllo, che di solito viene effettuato entro un mese dall'IVG, di solito non è consigliabile avere rapporti sessuali. Durante il controllo è opportuno parlare di contraccezione con il medico, se ovviamente non si desidera una gravidanza, come mi sembra di aver compreso sia nel vostro caso. Con cordialità.

fare l'amore dopo il parto: le difficoltà

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Sullo stesso argomento

Test di gravidanza positivo a meno di un mese da un’IVG

18/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Poco dopo un aborto, le beta h-CG possono essere rintracciabili nel sangue per alcune settimane, quindi la loro presenza a meno di un mese dall'intervento è probabilmente legata alla gravidanza che si è da poco interrotta e non a una nuova gravidanza.   »

È possibile rimanere incinta 11 giorni dopo un’IVG?

20/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Dopo meno di due settimane da un'interruzione della gravidanza è davvero improbabile che un rapporto determini un nuovo concepimento.   »

Gravidanza: quante probabilità di avviarla a 42 anni dopo un rapporto protetto?

07/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le probabilità di avviare una gravidanza nonostante il ricorso a due metodi per evitarla sono scarsissime.   »

Svenimento dopo la procedura per IVG: cosa può essere?

01/12/2025 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Non è possibile stabilire a distanza le cause di un sintomo come la perdita di coscienza, quindi è opportuno contattare il proprio medico.   »

Residui nell’utero dopo un raschiamento per IVG

14/10/2025 Gli Specialisti Rispondono di Professor Augusto Enrico Semprini

In genere, nell'arco di uno o due cicli mestruali lo sfaldamento dell'endometrio dovrebbe eliminare i residui placentari eventualmente ancora annidati sul fondo dell'utero, in seguito a un'interruzione volontaria della gravidanza.   »

Le domande della settimana

Piccola area di mancato accollamento: è bene stare a casa dal lavoro?

20/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In caso di un mancato accollamento riscontrato con l'ecografia e non associato ad altri sintomi non c'è alcun bisogno di assentarsi da un tranquillo lavoro d'ufficio.  »

Reflusso importante in una bimba di 4 mesi: meglio anticipare lo svezzamento?

18/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Antonella Di Stefano

In effetti lo svezzamento può aiutare a gestire i sintomi del reflusso, ma non a risolverli né a prevenirli. Di fatto, l'introduzione di cibi solidi può sì ridurre i rigurgiti per gravità, ma non eliminare il problema poiché l'immaturità del meccanismo fisiologico che sta alla base del fenomeno rimane...  »

Gravidanza: può iniziare immediatamente dopo un aborto spontaneo?

18/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Gaetano Perrini

Di solito è necessario che trascorra almeno un mese da un aborto spontaneo affinché si creino le condizioni fisiologiche che consentono l'avvio di una nuova gravidanza.   »

Incinta nonostante la legatura delle tube: ma è davvero possibile?

18/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In medicina gli avverbi "sempre" e "mai" sono da evitare perché questa scienza non è esatta come la matematica e volta la Natura può sorprendere, sovvertendo regole che si credono incontrovertibili. Quindi sì, anche se remota, la possibilità di avviare una gravidanza con le tube legate c'è.   »

Gravidanza e residui di tinta sul cuoio capelluto: ci sono rischi per il feto?

14/05/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Le tinte per i capelli attualmente in commercio, se certificata dal marchio CE, non sono affatto dannose in gravidanza, con o senza ammoniaca che siano. Possono quindi essere impiegate in tutta tranquillità.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 