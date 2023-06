Concepimento subito dopo l’isteroscopia: ci sono rischi?

Una domanda di: Silvia

Buongiorno dottore,

il 10 di maggio mi è stata eseguita un’ isteroscopia operativa per l’asportazione di due polipi endometriali. Il mio ginecologo mi ha inviato ad attendere il primo ciclo per tentare una gravidanza. Ho avuto rapporti con coito interrotto ma ad oggi, una settimana prima dell’arrivo delle mestruazioni, avverto la stessa sintomatologia sperimentata in occorrenza della mia prima esperienza di gravidanza purtroppo non andata a buon fine.

Sono stata superficiale a non aver avuto maggiore attenzione nel rapporto ma ora sto in forte ansia. Se dovessi essere rimasta incinta ci sarebbero grandi rischi non avendo aspettato un ciclo come suggerito dal mio ginecologo?

La ringrazio in anticipo e le porgo distinti saluti.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Silvia,

per fortuna l’endometrio ha straordinarie capacità rigenerative.

Quindi anche se ci fosse un concepimento non vi è motivo di pensare che questo sia pregiudicato dalla sua vicinanza con il tempo operativo resettivo.

La maggior parte delle gravidanze che si conclude nel primo trimestre ha come base uno sbilanciamento cromosomico del concepito perché l’utero è un organo molto generoso e a fronte del concepimento fa quasi sempre il suo dovere in modo inappuntabile.

Ci farà sapere se questa visione più tranquillizzante si conferma nel caso il test di gravidanza fosse positivo.