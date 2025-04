Concepimento tardivo rispetto al giorno presunto: è possibile?

Quando le caratteristiche dell'embrione suggeriscono che sia possibile che il concepimento sia avvenuto in ritardo si può solo attendere che trascorrano i giorni per effetture una successiva ecografia.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Erika, l'unica informazione che mi manca è se lei ha cicli del tutto regolari oppure no. La possibilità che un embrione abbia due settimane di ritardo e il battito sia presente (anche questo non lo dice) è, non diciamo impossibile, ma molto improbabile. Quindi credo che abbia concepito più tardi, e una prossima ecografia con visualizzazione del battito a una settimana dall'ultima può portare tutta la chiarezza. Cordialmente.

Una domanda di: Erika Vi scrivo per chiedere un parere riguardo la mia seconda gravidanza. Ho avuto l'ultimo ciclo il 15 febbraio e rapporti tra fine febbraio e il 4 marzo. Il 15 marzo un test precoce è risultato positivo. Ho effettuato un'ecografia il 7 aprile e non si è visto l'embrione ma solo la camera gestazionale vuota. Nell'ecografia effettuata il 16 aprile si è invece visto l'embrione ed è stata ridatata la data prevista del parto. Sono a 6+0 settimane al posto che 8+4. Chiedo se è preoccupante un impianto così tardivo rispetto alla data in cui abbiamo avuto un rapporto completo. Aumenta il rischio di patologie? Il test del 15 marzo positivo è spiegabile se sono a 6 settimane il 15 aprile oppure l'embrione può essere più piccolo del previsto per eventuali patologie e non per una ovulazione tardiva? Grazie. Cordiali saluti.

Gli Specialisti Rispondono

In linea teorica, è certamente possibile avviare la gravidanza dopo un unico tentativo, tuttavia va messo in conto che ci voglia più tempo visto che, secondo le statistiche, le probabilità di concepire per ciclo mestruale non sono moltissime. »

Gli Specialisti Rispondono

Se si ha il sospetto di essere state contagiate dalla listeria si può fare lo specifico test sul sangue, tuttavia per avere un risultato attendibile occorre che trascorrano tra le due e e quattro settimane. »

Gli Specialisti Rispondono

Le abitudini alimentari si acquisiscono in famiglia: se ai bambini vengono proposti cibi poco sani, come lo sono quelli ricchi di zuccheri, ci si deve aspettare che poi li reclamino. Per aggiustare il tiro, occorre apportare cambiamenti a cui anche i genitori si dovrebbero adeguare. »