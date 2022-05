Concepire dopo aver smesso la pillola: quanto si deve aspettare?

Si può provare a dare inizio a una gravidanza anche immediatamente dopo aver interrotto l'assunzione del contraccettivo orale.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

La pillola Drospil non è ad alto dosaggio ormonale, praticamente non esistono più pillole ad alto dosaggio ormonale, esistono solo a basso e bassissimo, e Drospil è comunque un basso dosaggio. Può provare ad avere un figlio quando vuole, in genere sarebbe meglio prendere prima l’acido folico, ma le popolazioni mediterranee che hanno una dieta molto variata in genere hanno meno problemi. Le consiglio comunque di assumere da subito, cioè da oggi, 400 microgrammi di acido folico al giorno, che aiuta la formazione del sistema nervoso del bambino e previene la spina bifida. Auguri auguri.

Una domanda di: Lola Salve dottoressa, io ho smesso a metà blister di prendere la pillola per avere una gravidanza, la pillola è Drospil e se non sbaglio è ad alto dosaggio ormonale, vorrei sapere se posso già provare da adesso avere un figlio essendo molto fertile, oppure no. Grazie in anticipo.

