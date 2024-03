Concepire dopo un aborto: quanto ci vuole?

Una domanda di: Dany

Sono una mamma di quasi 38anni. Ho avuto la prima gravidanza 5 anni fa, arrivata in modo naturale subito nonostante avessi sofferto di amenorrea per 6 mesi per prolattina alta da microadenoma ipofisario tenuto sempre in cura dostinex in questi anni. Dopo il parto ho sempre avuto cicli regolarissimi e puntuali, sempre in controllo con endocrinologo. A maggio 2023, dietro l’ok dell’endocrinologo e del ginecologo che mi ha fatto visita, eco e Pap test, inizio la ricerca della gravidanza arrivata al quinto tentativo ma terminata in aborto spontaneo precoce alla 5^ settimana. Abbiamo iniziato a riprovare subito dietro consiglio del ginecologo. Sono passati 4 mesi, quando dovrei iniziare eventualmente ad indagare o a fare altri accertamenti se continua a non arrivare dopo l’aborto una nuova gravidanza? Ho fatto altre 2 visite ginecologiche dopo l’aborto risultate tutte ok (ovulazione compresa). Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Dany,

un po’ di pazienza e vedrà che entro poco il test di gravidanza darà buoni segnali.

Nelle coppie fertili che cercano di concepire dopo un parto o dopo un aborto il tempo di attesa medio è di circa sei mesi, le raccomando acido folico e tranquillità, perchè sono fondamentali il primo per ridurre il rischio di spina bifida nel bambino e la seconda per concepire.

Ci faccia sapere se quanto le ho scritto si realizza nei prossimi 2- 3 mesi. Un saluto cordiale. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto