Concepire dopo un aborto spontaneo: quanto tempo ci vuole?

Una domanda di: Antonia

Salve, ho avuto un’interruzione di gravidanza a marzo poi dopo 40 giorni il

primo ciclo quindi dal 22 aprile ciclo ogni 30 giorni.

Nel mese di luglio ho avuto il ciclo con 10 giorni di ritardo. Cerco una

nuova gravidanza ed ho paura di non riuscirci più.

Prima della gravidanza (poi purtroppo non continuata ) avevo dolore al seno

prima delle mestruazioni, mentre adesso non più: arrivano senza che io me ne accorga .

Sono andata a visita a fine maggio, il mio ginecologo mi ha detto che è tutto ok, ma ovviamente iniziano le mie

preoccupazioni.

Chiedo di darmi nuove delucidazioni in merito, grazie.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

lei non mi dice quanti anni ha e questo è un dato di fondamentale importanza quando si parla di fertilità, perché sappiamo bene che dai 35 anni in avanti

le probabilità di concepire per ogni ciclo mensile si abbassano notevolmente rispetto agli anni precedenti. Non mi dice nulla neppure rispetto al suo

peso, altro dato fondamentale perché sia i chili di troppo, sia il sottopeso possono condizionare l’ovulazione, causando la produzione di ovociti poco

efficienti. Nel nostro gergo si dice che la donna con problemi di peso può “ovulare male”. Dalle indagini che lei ha condotto non è comunque emerso nulla di anomalo dal punto di vista sia dell’apparato genitale sia ormonale, però non mi ha riferito se anche suo marito ha effettuato gli esami sulla fertilità. Ricordiamoci sempre che

il concepimento riguarda la coppia e non solo la donna. La buona notizia è che anche se la sua prima gravidanza si è conclusa con un aborto spontaneo,

il fatto che si sia avviata rappresenta sempre e comunque un buon segno, esprime cioè che la vostra coppia è in grado di concepire. In generale, state

riprovando ad avviare una nuova gravidanza da troppo poco tempo per preoccuparvi: se l’aborto si è verificato a marzo e la mestruazione è

arrivata dopo 40 giorni, significa che sono appena tre mesi che state cercando di concepire, non è il caso di preoccuparsi se ancora non ci siete

riusciti. Il mio consiglio è di assumere l’acido folico per tutto il periodo preconcezionale (una compressa da 400 microgrammi al giorno) e almeno fino

al termine del primo trimestre: serve a prevenire gravi malformazioni del feto, a partire dalla spina bifida. Le raccomando uno stile di vita sano,

niente fumo, né alcol e di cercare di non stressarsi troppo trasformando la vostra intimità in un lavoro forzato. Lo stress è il più grande nemico della

fertilità, sia per lui, sia per lei. Attendo la bella notizia di una nuova gravidanza. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

