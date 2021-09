Concepire durante una cura con cortisone

Una domanda di: Tiziana

Martedì ho Iniziato una cura con cortisone (deltacortene 25mg) e

integratore di vitamine(kardinal) a causa di una lieve paralisi del viso

(lato sinistro) per effetto di un eccesso di esposizione ad aria

condizionata nel corso di un matrimonio in cui ero invitata con mio marito.

La cura che mi ha prescritto il neurologo al pronto soccorso (dopo aver

fatto prelievo del sangue e tac) prevede per 5 giorni 2 compresse al giorno

di deltacortene 25 mg e poi dal 6 giorno in poi scalare il cortisone di

mezza compressa fino alla completa dismissione (quindi la cura totale con

cortisone sarà di 8 giorni) e poi 2 compresse al giorno di integratori per

10 giorni e continuare con 1 compressa di integratori per un mese. Fatta

questa premessa vengo alla domanda. Questa domenica partiremo per il viaggio

di nozze e avremmo intenzione di provare a concepire il nostro primo figlio.

La mia domanda il cortisone che sto prendendo e anche le vitamine possono

avere effetti indesiderati ai fini del concepimento? Possiamo in

tranquillità provare il concepimento oppure dobbiamo attendere il termine

della cura con il cortisone? Anche le vitamine possono avere effetti

indesiderati sul concepimento/gravidanza? Spero di aver detto tutto e che

possiate aiutarmi a chiarire il mio enorme dubbio. Grazie in anticipo.

Distinti saluti.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Ritengo che non ci siano problemi.

Tuttavia, il cortisone potrebbe interferire con gli eventi del ciclo in cui viene assunto.

Se non avete urgenze, meglio completare il trattamento in corso e permettere al neurologo di provare altri farmaci se quelli prescritti non fossero del tutto efficaci. Quando non si sta bene è infatti prudente aspettare la guarigione prima di concepire in vista dell’eventualità di dover assumere altre medicine.

Credo, infine, che lei, oltre ai farmaci descritti, stia già assumendo acido folico, utile per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Con cordialità.

