Condom con spermicida sulla sonda dell’ecografia?

Sono in cerca di una gravidanza e sto effettuando un monitoraggio follicolare. Mi chiedevo se l’uso del preservativo sulla sonda possa disturbare la vitalità dello spermatozoo, alterare il sul ph vaginale e conseguente la sua sopravvivenza.

Inoltre ho letto che molto profilattici contengono spermicida. Purtroppo la mia ecografista usa il preservativo sulla sonda. È rischioso? Grazie.





Gentile signora,

non vengono usati preservativi sulla sonda, ma dispositivi medici chiamati calotte per sonde, molto simili ai preservativi ma idonei alla ecografia. I preservativi non sono idonei, né per resistenza, né per ecogenicità, né per costo.

Stia tranquilla.

