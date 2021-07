Associazioni pericolose tra contraccettivi

Una domanda di: Imma

Salve, ho inserito per la prima volta l’anello il 10/06/2021. Il giorno 21 /06 ho preso la pillola EllaOne. Il primo luglio ho tolto l anello, può la pillola aver compromesso l’arrivo del ciclo? In caso in cui non si presentasse il sanguinamento da sospensione, cosa devo fare? Cioè l’anello lo inserisco il giorno 8/07?

Ho fatto un test di gravidanza ed è negativo. Lunedì ne farò un altro per sicurezza.

Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, faccio veramente fatica a comprendere l’uso che lei fa del metodo contraccettivo in quanto se correttamente utilizzato non necessita di sovrapposizione con metodi di emergenza che possono solamente amplificare o complicare le cose all’interno del suo organismo, in quanto l’effetto di farmaci si somma causando ovviamente degli effetti collaterali. In altre parole, assumere la pillola dei cinque giorni dopo in associazione al contraccettivo ormonale che sta impiegando non solo è inutile ma può essere dannoso per la sua salute. La esorto pertanto a un utilizzo corretto del metodo da lei scelto per evitare rischi reali. Le ricordo che l’anello vaginale funziona da subito e va inserito all’inizio del suo utilizzo dal primo giorno della mestruazione, lasciato in sede per 22 giorni, rimosso e trascorsi sei giorni di pausa (durante i quali lei è protetta), va riposizionato un nuovo anello. Con cordialità.

