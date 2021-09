Confusione sui giorni fertili (e non fertili)

Una domanda di: Sharon

Salve, sono una ragazza di 19 anni, ho avuto un rapporto non protetto e non

so i mei giorni fertili. Si può rimanere incinta nei giorni non fertili ?



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Per concepire servono gli spermatozoi e serve che l’ovulazione sia imminente.

Può succedere che l’ovulazione sia proprio a ridosso del flusso mestruale e il coito interrotto non ostacola la fuoriuscita di qualche spermatozoo.

È improbabile che tutte queste circostanze si verifichino insieme, ma non è impossibile. A maggior ragione è possibile che il concepimento avvenga in seguito a un rapporto sessuale non protetto. Comunque sia, nei giorni non fertili (lontani dal giorno dell’ovulazione e al di fuori di quest’ultimo) non si può concepire, ma se lei non riconosce quelli fertili come fa a definire non fertili quelli in cui ha avuto il rapporto? Con cordialità.

