Congedo parentale: è già in vigore l’estensione ai 14 anni dei figli?

Una domanda di: Silvia

Sono una dipendente pubblica Asl e avrei due domande: è già in vigore l'estensione ai 14 anni del congedo parentale? Dall' Inps dicono di non sapere niente). Nel caso fosse già in vigore posso richiedere i giorni non utilizzati per mio figlio perché compiva 12 anni? Ora ne ha 13 e quindi vorrei sapere se per quest'anno posso utilizzare i giorni non fruiti.

Mio figlio di 13 anni è stato ricoverato qualche giorno fa per intervento chirurgico (3 giorni) e io con lui perché minorenne. Dall' amministrazione della Asl mi dicono che non posso usufruire di giorni specifici per tale situazione. Avete altre informazioni? Grazie.

