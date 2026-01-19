Congedo parentale: è già in vigore l’estensione ai 14 anni dei figli?

A cura di Paola Bernardi Locatelli - Dottoressa Pubblicato il 19/01/2026 Aggiornato il 19/01/2026

I permessi per malattia del figlio hanno subito importanti novità dal 1° gennaio 2026. Attualmente si è ancora in attesa delle istruzioni dell'INPS.

Una domanda di: Silvia
Sono una dipendente pubblica Asl e avrei due domande: è già in vigore l'estensione ai 14 anni del congedo parentale? Dall' Inps dicono di non sapere niente). Nel caso fosse già in vigore posso richiedere i giorni non utilizzati per mio figlio perché compiva 12 anni? Ora ne ha 13 e quindi vorrei sapere se per quest'anno posso utilizzare i giorni non fruiti.
Mio figlio di 13 anni è stato ricoverato qualche giorno fa per intervento chirurgico (3 giorni) e io con lui perché minorenne. Dall' amministrazione della Asl mi dicono che non posso usufruire di giorni specifici per tale situazione. Avete altre informazioni? Grazie.

Buongiorno Silvia,
l'estensione a 14 anni è operativa ex lege dal 1° gennaio 2026 ma si attende circolare applicativa INPS. In linea teorica potrà utilizzare il periodo di congedo residuo. Bisogna però attendere la citata circolare INPS per dettagli sulle modalità operative. Anche per i permessi per malattia del figlio hanno subito importanti novità dal 1° gennaio 2026. Per tale diritto l'età del figlio è stata innalzata a 14 anni e la durata del permesso, non retribuito ma coperto da contribuzione figurativa INPS, è stata innalzato a 10 giornate annue. Si attendono anche in questo caso le istruzioni INPS di prassi. Cordiali saluti.

tosse e febbre alta bambini

Congedo parentale: è già in vigore l'estensione ai 14 anni dei figli?

