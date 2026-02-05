Congedo parentale per figli fino a 14 anni respinto



Paola Bernardi Locatelli Paola Bernardi Locatelli

Buongiorno Rosa,

essendo stata modificata la normativa di legge il datore di lavoro deve attenersi ad essa e riconoscere, quindi, il congedo parentale per i lavoratori con figli fino a 14 anni. Infatti i CCNL non possono prevedere trattamenti peggiorativi per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dalla norma di legge.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto