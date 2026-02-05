Congedo parentale per figli fino a 14 anni respinto

A cura di Paola Bernardi Locatelli - Dottoressa Pubblicato il 05/02/2026 Aggiornato il 05/02/2026

Il datore di lavoro, a prescindere da quanto recita il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve attenersi a quanto impongono le successive modifiche di legge.

Una domanda di: Rosa
Buongiorno. Può il datore di lavoro non confermare il congedo parentale per l’estensione ai 14 anni, in quanto il CCNL prevede fino ai 12 anni ?

Paola Bernardi Locatelli
Paola Bernardi Locatelli

Buongiorno Rosa,
essendo stata modificata la normativa di legge il datore di lavoro deve attenersi ad essa e riconoscere, quindi, il congedo parentale per i lavoratori con figli fino a 14 anni. Infatti i CCNL non possono prevedere trattamenti peggiorativi per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dalla norma di legge.
Cordiali saluti.

