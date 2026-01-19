Congedo per maternità e 13ma decurtata: è giusto?

Una domanda di: Valentina
Buongiorno, sono una dipendente full time a tempo indeterminato come barista. Sono in maternità anticipata più obbligatoria dal marzo 2025, appena iniziata la facoltativa. Ho ricevuto la tredicesima. Mi è stata stornata quasi l’80% dicendomi che questo è dovuto all’incidenza della maternità sulla tredicesima. Ma è possibile? Non dovrebbe non cambiare nulla?
Paola Bernardi Locatelli
Buongiorno Valentina,
le mensilità aggiuntive, ossia tredicesima e quattordicesima, possono subire una decurtazione anche importante. Questo poiché negli importi anticipati da INPS è ricompresa anche una quota di tredicesima e quattordicesima. Per una verifica puntuale dei conteggi bisognerebbe rivolgersi a un professionista fornendogli tutti i cedolini paga dal mese prima dell'assenza per maternità e per tutto il periodo di maternità. Cordiali saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
