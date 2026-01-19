Congedo per maternità e 13ma decurtata: è giusto?

Tredicesima e quattordicesima possono subire una decurtazione anche importante durante il congedo per maternità, tuttavia è sempre opportuno controllare se la cifra erogata come "mensilità aggiuntiva" sia o no corretta.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno Valentina, le mensilità aggiuntive, ossia tredicesima e quattordicesima, possono subire una decurtazione anche importante. Questo poiché negli importi anticipati da INPS è ricompresa anche una quota di tredicesima e quattordicesima. Per una verifica puntuale dei conteggi bisognerebbe rivolgersi a un professionista fornendogli tutti i cedolini paga dal mese prima dell'assenza per maternità e per tutto il periodo di maternità. Cordiali saluti.

Una domanda di: Valentina Buongiorno, sono una dipendente full time a tempo indeterminato come barista. Sono in maternità anticipata più obbligatoria dal marzo 2025, appena iniziata la facoltativa. Ho ricevuto la tredicesima. Mi è stata stornata quasi l’80% dicendomi che questo è dovuto all’incidenza della maternità sulla tredicesima. Ma è possibile? Non dovrebbe non cambiare nulla?

Gli Specialisti Rispondono

I permessi per malattia del figlio hanno subito importanti novità dal 1° gennaio 2026. Attualmente si è ancora in attesa delle istruzioni dell'INPS. »

Gli Specialisti Rispondono

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza. »

Gli Specialisti Rispondono

Può capitare che il bambino cambi improvvisamente atteggiamento nei confronti di qualcuno che si è sempre preso cura di lui. Quando succede non è consigliabile metterla sul piano personale mentre è opportuno mantenere nei suoi confronti un comportamento sereno, accogliente, affettuoso. »

Gli Specialisti Rispondono

Nella maggior parte dei casi, i comportamenti rischiosi assunti prima di sapere che la gravidanza è iniziata o determinano un aborto spontaneo oppure non causano alcun danno all'embrione. Si tratta della cosiddetta "legge del tutto o del nulla". »

Gli Specialisti Rispondono

La preferenza per una delle due mammelle può dipendere dal fatto che il bambino si trova meglio in una posizione piuttosto che nell'altra. Esiste, comunque, un modo per "ingannarlo" affinché inizi a succhiare da entrambi i seni. »

Gli Specialisti Rispondono

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita. »