Congedoo anticipato per maternità a rischio

Una domanda di: Valentina

Sono una mamma di un bimbo di due anni. Dopo diverso tempo ho deciso di prendere il congedo parentale dal lavoro per dedicarmi

maggiormente a mio figlio in quanto sta attraversando un periodo particolare. Scopro di essere nuovamente incinta adesso la mia domanda è se

mi metto in maternità a rischio (dato il lavoro pesante a livello fisico) percepisco l’80% del 30% (del congedo parentale) o l’80 del mio intero

stipendio?



Paola Bernardi Locatelli Paola Bernardi Locatelli Buongiorno Valentina, nel caso prospettato, quindi nel suo caso, la maternità all’80% sarà calcolata sulla sua normale retribuzione.

