Conizzazione: si può riprendere a fare l’amore dopo sei mesi?

Una domanda di: Yanetsy Salve dopo 6 mesi dalla mia conizzazione ho avuto due rapporti sessuali. Mi chiedo se si può ... io già fatto il controllo, durante il quale qui mi è stato detto che ero guarita bene. Vi ringrazio.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

come le avranno detto al controllo, a guarigione avvenuta è possibile riprendere l'attività sessuale. Quindi è consentito dopo sei mesi dalla conizzazione e in verità anche prima. Come mai le è venuto il dubbio? Ha forse avuto perdite anomale dopo il rapporto? In realtà non credo, visto che appunto al controllo le avevano detto che il processo di guarigione si era completato, ma se così fosse le consiglio un controllo dal ginecologo. Cordialmente.





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