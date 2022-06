Contagio da quinta malattia durante la gravidanza: è avvenuto o no?

Una domanda di: Serena

Buongiorno Dottore, la disturbo nuovamente per aggiornarLa circa l’esito del mio esame che allego. Se non erro sono presenti degli anticorpi come per

infezione pregressa e per quanto riguarda le IgM il risultato, per pochissimo, risulta nell’ambito del “dubbio”. A questo punto non so

davvero cosa pensare, se sia il caso di ripetere un dosaggio tra qualche giorno. Grazie ed un saluto cordiale.





Cara signora,

il test non evidenzia un'infezione acuta, cioè non sembra che lei in questo momento ne sia colpita. Ha invece sviluppato gli anticorpi che esprimono che il contatto con il virus è già avvenuto. Possibile quindi che lei da bambina abbia contratto la malattia. Comunque sia, deve confrontarsi con il suo ginecologo dopo, ovviamente, aver sottoposto alla sua attenzione l'esito degli esami. Da parte mia ritengo possa stare relativamente tranquilla. Con cordialità.