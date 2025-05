Contatto con acido muriatico: ci sono rischi per l’allattato al seno?

Una domanda di: Chiara Avrei bisogno di un parere in quanto nel riordinare il mobile dei detersivi ho sollevato con la mano una bottiglia di acido muriatico. Nel sollevarla mi sono accorta che era colato lungo la bottiglia. Ho annusato e appena capito che fosse l’acido ho sciacquato la mano. Io ho una bambina di due mesi, che allatto. Può in qualche modo essere pericoloso quanto accaduto per l’allattamento?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Chiara,

è alquanto improbabile che il contatto cutaneo con l'acido cloridrico (muriatico) possa causare rischi per la bambina allattata.

I potenziali rischi riguardano la persona direttamente esposta a questa sostanza. In particolare, il contatto della pelle con l'acido muriatico può provocare irritazione ed effetti simili a quelli di un'ustione. L'effetto è però limitato all'area della pelle che è entrata a contatto con l'acido e quest'ultimo non viene assorbito dall'organismo (e non è pertanto presente nel latte). Cordiali saluti.



