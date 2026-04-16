Contatto indiretto con carne cruda: sono a rischio Toxoplasmosi?

Dottor Fabrizio Pregliasco A cura di Fabrizio Pregliasco - Dottore specialista in Infettivologia Pubblicato il 16/04/2026 Aggiornato il 16/04/2026

In medicina il rischio zero non esiste, ma per fortuna le mamme non immuni alla toxoplasmosi ogni mese ripetono il test.

Una domanda di: Giulia
Ieri ho condito le verdure con del sale che precedentemente era stato toccato da una persona che aveva toccato un pezzo di carne cruda, più precisamente ci aveva passato sopra (alla carne) dell’olio, poi ha preso il sale dal barattolo con le dita sporche. Io ho preso il sale dal barattolo dopo questa situazione. Sono di 6 settimane sono a rischio toxoplasmosi?
Chiedo gentile riscontro. Grazie.

Fabrizio Pregliasco
Fabrizio Pregliasco

Gentile Giulia,
come altre volte ho scritto, ci sono eventualità come quella che riferisce che nessuno studio ha valutato per escludere che sia possibile diventino occasione di contagio. Il passaggio dalle mani contaminate al barattolo del sale e il successivo contatto tra lei il sale contenuto nel barattolo è piuttosto complesso per poter essere ritenuto responsabile dello sviluppo di un'eventuale toxoplasmosi. Tuttavia poiché in medicina il rischio zero non esiste, potrà tranquillizzarsi quando rifarà il toxotest che nelle future mamme non immuni alla toxoplasmosi viene ripetuto ogni mese. Con cordialità.

toxoplasmosi e carne cruda

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Contatto indiretto con carne cruda: sono a rischio Toxoplasmosi?

16/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Fabrizio Pregliasco

In medicina il rischio zero non esiste, ma per fortuna le mamme non immuni alla toxoplasmosi ogni mese ripetono il test.   »

Perdita ematica nel secondo trimestre di gravidanza: perché?

14/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

È possibile che un sanguinamento che si protrae nel secondo trimestre di gravidanza, nonostante tutto stia procedendo bene, sia in relazione con l'infezione da Candida.   »

Mal di testa in gravidanza: si possono assumere i FANS come l’OKI?

14/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

In gravidanza, in particolare a partire dal secondo trimestre, è sconsigliabile assumere i FANS (farmaci antiinfiammatori non steroidei) alla cui categoria appartiene anche il principio attivo ketoprofene.   »

TAC addome prima di sapere di essere incinta: ci sono rischi?

13/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Marcello Orsi

Nelle primissime fasi del concepimento vale la regola del tutto o del nulla: se un'irradiazione danneggia l'ovocita, la gravidanza non si avvia, se inizia significa che non c'è stato un danno cellulare rilevante.  »

Liquido amniotico: cosa succede se è poco?

10/04/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elsa Viora

Prima di ipotizzare come procederà la gravidanza in caso di liquido amniotico scarso, bisogna appurare perché è di meno rispetto alla norma.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 