Contatto tra un barattolo toccato con mani sporche: c’è il rischio di toxoplasmosi?

Dottor Fabrizio Pregliasco A cura di Fabrizio Pregliasco - Dottore specialista in Infettivologia Pubblicato il 14/04/2026 Aggiornato il 14/04/2026

Anche se ci sono eventualità che molto difficilmente possono esporre al rischio di contagio da parte del toxoplasma, per escludere con sicurezza che sia avvenuto si deve attendere il risultato dello specifico test.

Una domanda di: Giulia
Ieri ho condito le verdure con del sale che precedentemente era stato toccato da una persona che aveva toccato un pezzo di carne cruda, più precisamente ci aveva passato sopra (alla carne) dell’olio, poi ha preso il sale dal barattolo con le dita sporche. Io ho preso il sale dal barattolo dopo questa situazione. Sono di 6 settimane: sono a rischio toxoplasmosi?
Chiedo gentile riscontro. Grazie.

Fabrizio Pregliasco
Fabrizio Pregliasco

Gentile Giulia,
come altre volte ho scritto, ci sono eventualità, come quella che riferisce, che nessuno studio ha valutato per escludere che sia possibile diventino occasione di contagio. Il passaggio dalle mani contaminate al barattolo del sale e il successivo contatto tra lei il sale contenuto nel barattolo è piuttosto complesso per poter essere ritenuto responsabile dello sviluppo di un'eventuale toxoplasmosi. Tuttavia, poiché in medicina il rischio zero non esiste, potrà tranquillizzarsi quando rifarà il toxotest che, nelle future mamme non immuni alla toxoplasmosi, viene ripetuto ogni mese. Con cordialità.

Contatto tra un barattolo toccato con mani sporche: c’è il rischio di toxoplasmosi?

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