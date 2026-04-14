Contatto tra un barattolo toccato con mani sporche: c’è il rischio di toxoplasmosi?

Una domanda di: Giulia Ieri ho condito le verdure con del sale che precedentemente era stato toccato da una persona che aveva toccato un pezzo di carne cruda, più precisamente ci aveva passato sopra (alla carne) dell’olio, poi ha preso il sale dal barattolo con le dita sporche. Io ho preso il sale dal barattolo dopo questa situazione. Sono di 6 settimane: sono a rischio toxoplasmosi? Chiedo gentile riscontro. Grazie.



Fabrizio Pregliasco Fabrizio Pregliasco

Gentile Giulia,

come altre volte ho scritto, ci sono eventualità, come quella che riferisce, che nessuno studio ha valutato per escludere che sia possibile diventino occasione di contagio. Il passaggio dalle mani contaminate al barattolo del sale e il successivo contatto tra lei il sale contenuto nel barattolo è piuttosto complesso per poter essere ritenuto responsabile dello sviluppo di un'eventuale toxoplasmosi. Tuttavia, poiché in medicina il rischio zero non esiste, potrà tranquillizzarsi quando rifarà il toxotest che, nelle future mamme non immuni alla toxoplasmosi, viene ripetuto ogni mese. Con cordialità.



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