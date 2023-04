Contatto tra una ferita e la carne di pollo cruda: ci sono rischi?

Una domanda di: Natia

La disturbo in quanto vorrei sapere se nel caso avessi tagliato il pollo crudo con una mano su cui avevo un paio di ferite aperte sia una cosa pericolosa, mi è venuto tale paura anche perché mentre ero a letto le ferite mi hanno iniziato a fare malissimo all’improvviso. Dovrei/potrei fare qualche tipo di analisi per escludere qualche tipo di infezione? Mi sono allarmata perché ho letto la storia di una ragazza che ha fatto la stessa cosa ed è andata incontro alla stepsi ed è stata molto male, vorrei evitare una cosa del genere. La ringrazio per il suo tempo.



Cara signora, sappiamo che il pollo crudo contiene vari batteri pericolosi tra cui il Campylobacter che può essere responsabile della temibile sepsi. Per questa ragione buon senso e prudenza suggeriscono di non toccare mai le carni crude con le mani nude, specialmente se sono presenti sulla cute piccoli tagli, abrasioni o ferite. La sepsi è una possibile gravissima conseguenza di un’infezione che può danneggiare tutti gli organi e avere conseguenze irreparabili. Se lei ha dolore, infiammazione, rossore nella zona delle ferite venuta a contatto con la carne cruda di pollo, potrebbe essere opportuno assumere un antibiotico, dopo aver spiegato al medico l’accaduto. Io da remoto non posso dirle di più, se non suggerirle di far visionare la pelle lesionata da un medico per capire se si è sviluppata un’infezione che potrebbe avere come complicanza la sepsi (stiamo parlando ovviamnete in linea puramente terorica!). Ci sono inoltre esami del sangue che riescono a identificare il tipo di batterio eventualmente implicato nella comparsa dell’infezione. Augurandole che tutto si risolva per il meglio, le ricordo che in cucina è necessario seguire senza deroghe le norme igieniche che mettono al riparo da rischi per la salute. Tra queste c’è l’uso dei guanti quando si maneggiano cibi che possono essere contaminati, come appunto la carne cruda di pollo. Inoltre bisogna stare molto attenti alle superfici e agli oggetti con cui certi alimenti (prima tra tutti la carne cruda) vengono a contatto, per poi disinfettarli con cura. Cordialmente.

