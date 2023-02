Contatto tra una lesione e un fegato di bovino insanguinato: c’è rischio di infezione?

Una domanda di: Sara

Salve, proprio ieri ho toccato il fegato pieno di sangue dimenticando che al dito avevo un taglio profondo, più che taglio è uno spacco dovuto alle mani rovinate per via del freddo. Il sangue del fegato è stato a contatto con la ferita. C’è rischio di contrarre infezioni di vario genere?



Gentile signora,

non credo ci siano particolari rischi, tuttavia tenga in osservazione la lesione che ha sul dito per cogliere immediatamente i primi segnali di un’eventuale infezione: gonfiore, arrossamento, calore localizzato ed eventualmente presenza di pus. In questo caso deve rivolgersi prontamente al medico a cui spetta valutare se è opportuno prescrivere un antibiotico. In generale, il medico potrebbe ritenere opportuno farle fare un tampone sulla ferita per individuare con sicurezza quale agente infettivo abbia provocato l’infezione e darle un prodotto medicinale mirato e specifico. Con cordialità.

