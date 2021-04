Continuerà questa gravidanza?

Una domanda di: Elisa

Ho 36 anni, a 19 ho avuto la mia prima gravidanza andata a buon

fine e da 13 anni almeno cerco un’altra gravidanza che non arriva, da

diversi anni sono in cura alla pma e finalmente abbiamo fatto la prima icsi.

Il 9 novembre dello scorso anno ho fatto il pick up e lo scorso 25 febbraio mi hanno

trasferito una blastocisti e una morula crioconservate. Il giorno 5 marzo prime

beta basse 33.94 ma positive, 8 marzo 116, 14 marzo396.20, 29 marzo 14447,

16 marzo 16047 cresciute poco.

Dall’ ecografie fatte risulta il 2 aprile un crl di 0.29mm e un sacco

vitellino 0.45 mm di diametro quindi troppo grande rispetto all’embrione e

mi dicono che sono 2 settimane indietro, cosa molto rara per una gravidanza

ottenuta da una icsi, rifaccio l’eco il 9 aprile e l’unico dato trascritto è

il crl 0.35mm e vedono il battito. Tuttavia non mi danno tante speranze.

Adesso vorrei chiedervi è possibile che si sia impiantato 2 settimane di

ritardo e quante possibilità ho per portare avanti una gravidanza sana così?

C’è qualcosa che posso fare? Al momento continuo terapia con cerotti

estraderm da 50, 5 cerotti ogni 3 giorni, punture tutte le sere di prontogest 100 mg

e la mattina la folina e il chirodiab perché sono iperinsulemica. Ho gli

anticorpi della tiroide molto alti ma per quella non ho terapia, gli altri

valori sono nella norma. I miei cicli erano del tutto sballati e ho l’ovaio

policistico. Scusate se mi sono dilungata tanto, e grazie in anticipo per la

vostra risposta.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

è molto difficile che si tratti di una gravidanza evolutiva, non avrei grosse aspettative. In ogni caso finchè c’è il battito è giusto continuare con la terapia. Cari saluti. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto