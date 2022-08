Continui dosaggi delle beta dopo la PMA

Non ha alcun senso continuare a dosare le beta-hCG per avere informazioni sull'evoluzione della gravidanza, mentre è opportuno attendere la prima ecografia, grazie a cui si avranno informazioni certe.

Gentile signora, la presenza delle beta-hCG indica che l’annidamento è avvenuto. la gravidanza si è dunque avviata. Controllare ossessivamente i loro valori (che, tuttavia, salgono) non dirime, serve solo ad accumulare ansia e non ci dice nulla di significativo. Aspetterei con pazienza 8-10 giorni, passati i quali grazie a un’ecografia saprà se tutto procede bene. Con cordialità.

Una domanda di: Elisa Donna di 40 anni alla prima gravidanza. Percorso di PMA (fivet omologa). Prime beta 9 PT 94, 12 PT 152, 14 PT 374, 16 PT 569. La mia ginecologa dice che non è un buon valore per età gestazionale (oggi sarei alla 4+5). A cosa può essere dovuto questo aumento ballerino delle beta-hCG? Preciso che ho avuto perdite ematiche e crampi dal 7 al 11 giorno dopo il transfer ma poi più nulla. Sto bene, nessuna perdita. Grazie per la sua risposta.

