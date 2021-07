Continui dosaggi delle beta dopo un test sulle urine positivo

Una domanda di: Katia

Il 2 luglio ho fatto un test di gravidanza che mi dava incinta 1-2. Fatto

subito le beta con risultato 10.5, rifatte dopo quattro giorni erano scese a 6.3.

Ad oggi ho dolori pelvici seno ingrossato e non ho perdite rosse. Il 3 ho

avuto lievi macchie rosa. Il 15 ho di nuovo le beta. Ho muco trasparente.

Vorrei cortesemente sapere cosa sta succedendo. Se sono fertile in questo

periodo. Se posso avere rapporti. Mi sento svenire e ho nausea. La ringrazio.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile mi manca la data dell’ultima mestruazione e, di conseguenza, il giorno della possibile ovulazione.

Non misurerei le beta hCG prima della quinta settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione. E continuare a misurarle non serve a niente, se fatto oltretutto di propria iniziativa comenel suo caso. Una volta che il test di gravidanza efefttuato sulle urine dà un risultato positivo non occorre affannarsi a fare altro: basta fissare un controllo dal ginecologo intorno alla sesta settimana (anche settima), cioè per un’epoca in cui se tutto va bene con l’ecografia si riesce a visualizzare l’embrione.

Il seno gonfio è possibile e non è un problema, così come la nausea. Per quanto riguarda la domanda “sono fertile in questo periodo?” veramente non so che cosa intende chiedere. Di sicuro se è iniziata una gravidanza non può iniziarne un’altra. Per i rapporti sessuali non ci sono preclusioni.

Alla sesta settimana un’ecografia ci darà informazioni sulla gravidanza. Nel fratempo non faccia nulla, non ve ne è alcun bisogno. E’ bene invece che cerchi di stare tranquilla: troppa ansia nelle sue parole, la gravidanza è lunga si prepari ad affrontarla con serenità, altrimenti non riuscirà a goderne. Cari saluti.

