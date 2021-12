Continui dosaggi delle beta in settima settimana

Una domanda di: Luce

Salve,

ho 26 anni, sono alla mia prima gravidanza.

Ultimo ciclo 20/10/21 ovulazione piu o meno il 9/11/21.

Il giorno 25/11 beta a 143

Il giorno 30/11 beta a 1159

Il giorno 06/12 beta a 5679

Il giorno 09/12 beta a 10009

Il giorno 13/12 beta 18379.

Questo rallentamento che hanno avuto è normale o c’è qualcosa che non va? Il

mio ginecologo non mi fa capire se vanno bene o no e sono preoccupata.

Grazie.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega Siamo ormai alla settima settimana dall’ultima mestruazione.

L'ecografia dovrebbe rilevare sia l'embrione che il suo battito cardiaco. Se tutto è a posto le beta-hcg diventano poco rilevanti. Non è chiaro perché sta continuando a effettuare questi dosaggi: a questo punto dovrebbe fare il cotnrollo ecografico che le toglierà ogni dubbio.