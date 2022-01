Continui dosaggi delle beta per tranquillizzarsi

Una domanda di: Maria

Dunque a maggio ho avuto un aborto interno a 9 settimane. La mia prima gravidanza. Dopo il raschiamento ho fatto anche la puntura essendo gruppo sanguino AB negativo. Ho rifatto ogni tipo di accertamento e non si sono rivelati problemi specifici di questo aborto. Ora sono di nuovo incinta… Calcolando dalla data del ciclo sarei a 6+5 dalla prima ecografia 5+5 avendo un ciclo lungo. Avendolo fatto a 5 settimane il battito non si è rivelato ancora… Sono tanto spaventata perché non ho sintomi specifici se non tanta sensibilità e stanchezza… Mentre nell’altra gravidanza avevo seno dolente, vomito ecc… È vero che ogni gravidanza è a sé… Quante probabilità ci sono che risucceda l’incubo? Sono talmente in paranoia che sto facendo le beta di continuo per vedere se crescono proprio perché non ho sintomi specifici anzi a volte mi domando se c’è ancora….



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, ogni gravidanza ha un decorso diverso e non è standardizzabile. In questo caso è necessario aspettare il tempo biologico di sviluppo che consenta l’ecografia di visualizzare i componenti di una gravidanza normale camera gestazionale sacco vitellino ed embrione con la sua attività vitale cardiaca. Mi rendo conto che il vissuto precedente sia negativo ma la fiducia ci deve guidare. Continuare di sua iniziativa a farsi prelevare il sangue per il dosaggio delle beta che a questo punto è del tutto inutile non è un bene per il suo fisico. Ripeta il controllo col suo specialista di riferimento in modo da poter visualizzare la tanto attesa gravidanza. Mi tenga aggiornato. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto