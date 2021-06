Continui (e inutili) dosaggi delle beta

Una domanda di: Stefania

Sono tra la quinta e la sesta settimana: volevo sapere se i valori delle

beta vanno bene

3 giugno 221

5 giugno 505

7 giugno 1112

10 giugno 3520

14 giugno 6229

16 giugno 8379

Sono un po’ in ansia perché non ho visto il raddoppio.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile sigora, a mio avviso non c’è un razionale per questi dosaggi, con valori che peraltro sono in costante aumento. In altre parole non ha alcun senso continuare a effettuare la misurazione della beta-hCG.

Fra pochissimi giorni, alla sesta settimana, eseguirà una ecografia che le darà le informazioni che impropriamente sta chiedendo alla hCG.

Vedrà suo figlio, il battito, la normalità del quadro.

Tutta questa fretta non serve a niente, se non ad accumulare ansia. La gravidanza è lunga, si prepari ad affrontarla con calma e serenità, altrimenti non si godrà nulla del viaggio straordinario che ha intrapreso. Cari saluti.



