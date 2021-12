Continui e inutili dosaggi delle beta-hCG

Una domanda di: Simona

La mia ultima mestruazione è stata il il 9/11, il mio ciclo è di 29-30 giorni. Ovulazione accertata al 14mo giorno… Prime beta il 6/12 con valore 74,7 seconde beta 9/12 197,7 ultime beta dopo sette giorni 645,7… Dottoressa le volevo chiedere se c’è speranza di una gravidanza che vada a buon fine… Aspetto una sua cortese risposta…



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, credo ci sia speranza che la sua gravidanza vada a buon fine a patto che non continui a dosare le beta-hCG con questo ritmo! Non so se le abbia eseguite autonomamente o su indicazione di un Curante…in entrambi i casi direi che ci vuole pazienza e la gravidanza con i suoi nove mesi di attesa può essere davvero una palestra per allenarci a dare tempo al tempo, senza farci prendere dall’ansia ma confidando che la Natura faccia il suo corso. Ci tengo a sottolineare che, specialmente nelle prime fasi, noi medici non sappiamo prevedere se una gravidanza andrà o meno a buon fine ma certamente non è saggio dissanguarsi visto che l’anemia può comportare delle conseguenze negative sulla salute della madre e, di conseguenza, su quella del nascituro. Oltretutto senza che serva a qualcosa continuare a farlo: una volta accertata la presenza dell’ormone beta-hCG basta così, non ha senso continuare a dosarlo. Oggi lei dovrebbe essere a 6 settimane di gravidanza, dato che iniziamo a contare i giorni della stessa a partire dall’inizio dell’ultima mestruazione. In teoria a quest’epoca gestazionale si dovrebbero già poter vedere in ecografia sia la camera gestazionale dentro l’utero che l’embrione all’interno della camera. Se siamo in linea con il ciclo mestruale come si presume nel suo caso, dovrebbe addirittura essere già visibile persino il cuoricino al lavoro. Il mio augurio è che lei possa presto sottoporsi ad un controllo ecografico che oltre a non essere invasivo come un prelievo di sangue, sarà di sicuro molto più persuasivo riguardo il suo stato interessante. Spero di averla aiutata, mi scusi se non le ho risposto prima, cordialmente.

