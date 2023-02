Continui fastidi alla pancia in 19ma settimana: che fare?

Una domanda di: Elena

Salve, io sono alla 19+3 ho sempre sofferto di male alla pancia e soprattutto di bolle d’aria nel fianco sinistro dall’inizio della gravidanza. Ultimamente inizio a “soffrire” di pancia sempre tesa, molto dura e a volte mi fa male come se tirasse, come se non avessi molta forza sugli addominali, con la sensazione di indolenzimento come quando si trattiene troppo la pipi, a volte mi fa male fino all’inguine sinistro, a volte meno. Volevo sapere se è normale e se posso fare qualcosa per alleviare questa sensazione. Grazie infinite.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Elena, un utero leggermente contratto è fastidioso. Il primo provvedimento è quello di accertarsi che non vi sia un’infezione urinaria perché i batteri rilasciano sostanze che inducono l’utero a contrarsi. Quindi esame urine e urinocoltura per escludere questa possibilità. In quest’epoca di gravidanza non può essere l’intestino a dare disturbi perché l’utero lo sposta verso l’alto, diciamo più o meno a livello ombelicale, e quindi dolori al basso ventre non possono essere attribuiti a spasmi del grande intestino. Se esame urine e urinocoltura rimanessero negativi, alcune pazienti si giovano dall’assunzione di magnesio come normalizzatore del tono muscolare. Se ci fa sapere l’esito dell’esame l’aiutiamo a risolvere questo fastidioso problema. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto