Contraccettivo d’emergenza a ridosso dell’ovulazione: funziona?

Una domanda di: Lisa

Il giorno 9/07 ho avuto le mestruazioni e ho un ciclo regolare di 26/27 giorni. Il 23 luglio ho avuto un rapporto non protetto con eiaculazione all’interno

dovuto alla rottura del preservativo e dopo un’ora ho assunto Norlevo. Essendo che il rapporto è avvenuto a ridosso dell’ovulazione, c’è il rischio

di una gravidanza?

Grazie mille.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

nessun contraccettivo di emergenza blocca l’ovulazione nelle 36 ore che la precedono, quindi la probabilità di concepimento c’è.

Tuttavia, su 100 rapporti a rischio sembra che si osservino solo sei gravidanze.

Si tratta ora di aspettare qualche giorno per fare un test (in caso di ritardo delle mestruazioni) oppure osservare il flusso mestruale.

Se lei conoscesse i giorni fertili e li riconoscesse atttaverso il muco, in quei giorni oltre al profilattico usato bene dovrebbe associare anche il coito interrotto: farlo eiaculare all’esterno; sono 5-7 giorni al mese, non un grosso sacrificio, ma la metterebbe molto al sicuro. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto