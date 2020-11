Contraccettivo d’emergenza e allattamento

Una domanda di: Alessia

Salve volevo sapere se posso continuare ad allattare dopo che ho preso la pillola del giorno dopo Ellaone. Il bimbo ha 2 mesi.



Salve signora, fortunatamente non è necessario interrompere l’allattamento dopo aver assunto Ellaone.

I dati disponibili in letteratura scientifica ci rassicurano sul fatto che il farmaco ha un passaggio molto limitato nel latte materno e inoltre l’assorbimento in circolo dall’intestino del lattante è ostacolato dall’assunzione di cibi ricchi di grassi, come è il caso del latte materno. Si è stimato che nei 5 giorni successivi all’assunzione di Ellaone il lattante assuma una dose relativa totale pari all’1%, cosa che ci rincuora ulteriormente visto che il limite per decidere se un farmaco è compatibile o meno in allattamento al seno è fissato (naturalmente valutando caso per caso!) al 10% di dosaggio relativo giornaliero.

Dato che sono trascorsi ormai due mesi dal parto mi domando a questo punto se lei abbia già effettuato il controllo ginecologico post partum, dove solitamente si affronta anche il tema della contraccezione in allattamento…se no, sarebbe importante programmarlo a breve scadenza.

Spero di averla aiutata, a disposizione se desidera.



